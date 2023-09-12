ГУР: Российский режим столкнулся с необходимостью провести новую волну мобилизации
Российский режим столкнулся с необходимостью провести возможно осенью новую волну мобилизации, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей.
"Несколько раз уже переносилась новая волна официальной мобилизации в России. Мы помним, что была так называемая частичная мобилизация проведена. После этого мобилизационные мероприятия в государстве-агрессоре не останавливались и ежемесячно несколько десятков тысяч человек тем или иным способом правдами-неправдами рекрутировались в рашистскую армию.
Сейчас действительно руководство режима столкнулись с необходимостью возможно новой волны мобилизации. Это может речь идти о конце сентября и осеннем решении".
Юсов добавил, что это не означает, что эти мобилизованные быстро появятся на фронте, потому что процесс обучения и слаживания длительный. Он также напомнил, что Путин во вторник не отрицал вероятность проведения новой мобилизации.
Предыстория:
- Путин на фоне обещания, что в РФ не будут мобилизовать более 300 тысяч человек, сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев".