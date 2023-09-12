Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело: спецслужба опровергла

Российский публицист Аркадий Бабченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла в отношении него уголовное производство, СБУ опровергла, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Бабченко в Telegram-канале, пресс-служба СБУ в комментарии УП.

"СБУ завело на меня дело. Точнее, уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Приказ - пересечению границы не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий... На каких основаниях возбуждено уголовное производство - я не знаю".

"Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности" - сообщили в СБУ.



Российский журналист Аркадий Бабченко находился в Украине с 2017 по 2019 год. В мае 2018 года СБУ инсценировала его "убийство", чтобы предупредить настоящее, как заявили тогда в спецслужбе. В 2019 году Бабченко выехал из Украины в Израиль.