Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года
Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит указ президента №576/2023.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Контроль за выполнением решения возложен указом на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Что предшествовало:
- 30 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
- Министерство здравоохранения и правоохранительные органы 7 сентября заявили, что проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе.
- 1 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы.