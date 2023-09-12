СМИ: Румыния обустроит бомбоубежища вблизи границы с Украиной

Власти Румынии заявили о начале строительства бомбоубежищ в н.п. Плауру вблизи границы с Украиной, сообщает Деловая столица.

Бухарест уже ужесточил меры по усилению мониторинга и безопасности воздушного пространства со ссылкой на The Guardian.

Решение об оборудовании укрытий было принято Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, предусматривает "меры защиты на национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".

Около 50 румынских солдат начали строительство двух укрытий, добавили в Министерстве обороны Румынии.

Бетонные укрытия предназначены для "защиты жителей" Плауру и будут переданы местным властям после завершения строительства.

Как сообщалось, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в ночь на 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии".

В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что "прямой угрозы" для страны не было.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть доказательства того, что российские "шахеды" упали на территории Румынии.

Президент Румынии Клаус Йоганнис опроверг сообщение о крушении российского ударного беспилотника на территории страны.

Позже OSINT-аналитики GeoConfirmed установили место падения российского беспилотника.

6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что в населенном пункте Плауру, граничащего с Измаилом Одесской области, были обнаружены обломки беспилотника.

Президент Клаус Иоганнис требует срочно расследовать обстоятельства падения обломков беспилотника на территории страны.

Румыния направила НАТО сообщение о падении на ее территории российского ударного беспилотника.

7 сентября секретарь Североатлантического альянса заявил, что у НАТО "нет никаких признаков для того, чтобы считать", что обломки беспилотника, обнаруженные на территории Румынии, были вызваны умышленной атакой Москвы.

9 сентября стало известно об обнаружении в Румынии обломков еще одного российского дрона.