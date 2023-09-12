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Зеленский намекнул на возможное освобождение Клещиевки

Зеленский намекнул на возможное освобождение Клещиевки
Фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский заявил о значительных успехах Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня есть за что поблагодарить всех воинов нашей 95-й отдельной бригады ДШВ. 3-я штурмовая – молодцы, ребята! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" – спасибо! Все три бригады отличились в боях на Бахмутском направлении. Важные успешные действия. 46-я отдельная аэромобильная, 47-я отдельная механизированная – спасибо вам, воины, за ваше движение вперед! 72-я отдельная механизированная бригада и 79-я отдельная ДШВ – спасибо за чрезвычайно сильную защиту наших позиций", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил успехи бойцов Главного управления разведки Минобороны.

"И особо отмечу сегодня спецподразделения ГУР, которые выполняют задачи в районе Клещиевки и других чрезвычайно горячих точках", — сказал президент.

Отметим, что в сети появилась информация, что украинские бойцы зашли в н.п. Клещиевка Донецкой области на Бахмутском направлении.

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