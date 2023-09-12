Зеленский намекнул на возможное освобождение Клещиевки
Президент Владимир Зеленский заявил о значительных успехах Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Сегодня есть за что поблагодарить всех воинов нашей 95-й отдельной бригады ДШВ. 3-я штурмовая – молодцы, ребята! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" – спасибо! Все три бригады отличились в боях на Бахмутском направлении. Важные успешные действия. 46-я отдельная аэромобильная, 47-я отдельная механизированная – спасибо вам, воины, за ваше движение вперед! 72-я отдельная механизированная бригада и 79-я отдельная ДШВ – спасибо за чрезвычайно сильную защиту наших позиций", — подчеркнул он.
Зеленский также отметил успехи бойцов Главного управления разведки Минобороны.
"И особо отмечу сегодня спецподразделения ГУР, которые выполняют задачи в районе Клещиевки и других чрезвычайно горячих точках", — сказал президент.
Отметим, что в сети появилась информация, что украинские бойцы зашли в н.п. Клещиевка Донецкой области на Бахмутском направлении.