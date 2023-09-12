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Не только линейка iPhone 15: что еще показали на презентации Apple

Не только линейка iPhone 15: что еще показали на презентации Apple
Фото: Pixabay

Американская компания Apple сегодня показала обновленную линейку iPhone 15. Но одними смартфонами презентация не ограничились, сообщает РБК-Украина.

Подробнее о том, какие еще гаджеты выпустила Apple, - в подборке..

Apple Watch Series 9

Презентация началась с умных часов. Новинка получила процессор S9, который на 30% превосходит по производительности платформу в Watch Series 8.

По заявлению компании, в смарт-часах улучшена анимация. Кроме того, они лучше распознают голосовые команды и позволяют запускать разные функции при помощи Siri. Дисплей с максимальной яркостью до 2000 нит обеспечит хорошую видимость даже на ярком солнце.

Часы сохранили диагонали экрана 41 и 45 мм, а также узнаваемый корпус с колесиком Digital Crown. Будут доступны в черном, серебристом, золотом, красном и розовом цветах.

Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple
Фото: Apple Watch Series 9 (скриншот трансляции Apple)

Apple Watch Series 9 поддерживают новый жест. В частности, чтобы запускать музыку, принимать звонки или управлять фото- и видеосъемкой достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому.

Отдельное внимание уделили использованию переработанных материалов в корпусе и батарее. Apple называет Watch Series 9 первым углеродно-нейтральным гаджетом.

Цены стартуют с 399 долларов.

Apple Watch Ultra 2

Топовая версия также оснащена платформой S9, поддерживает жест double tap, имеет автоматический ночной режим, которые включается в темное время суток или в помещении без света.

Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple
Фото: Watch Ultra 2 получили еще более яркий дисплей (скриншот трансляции Apple)

Часы получили еще более яркий экран с максимальным показателем до 3000 нит. По заявлению производителя, Watch Ultra 2 продержатся до 36 часов на одном заряде или до 72 часов в эконом-режиме.

Продажи стартуют 22 сентября по цене 799 долларов.

iPhone 15 и 15 Plus

Утечки подтвердились и новые iPhone 15 получили вырез Dynamic Island, как у прошлогодних флагманских iPhone 14 Pro.

Диагональ экрана iPhone 15 - 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus - 6,7 дюйма. Максимальная яркость дисплеев подросла до 2000 нит. Заявлена защита от влаги и прочное стекло поверх экрана. Также по заявлению Apple, в корпусе используется 75% переработанного алюминия.

Камера у базовых версий осталась двойной, но основной сенсор получил разрешение 48 Мп. Имеется двукратный оптический зум. Анонсирована возможность портретной съемки с улучшенными цветами и детализацией даже при слабом свете.

Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple
Фото: iPhone 15 и 15 Plus получили вырез Dynamic Island (скриншот трансляции Apple)

Смартфоны построены на базе процессора A16 Bionic (как и старшая прошлогодняя линейка). Производитель обещает, что они способны проработать в течение дня на одном заряде. Также заявлена новая система шумоподавления при звонках.

Одно из главных изменений - порт USB-C, который пришел вместо привычного Lightning.

Продажи начнутся 22 сентября. Цены:

  • от 799 долларов за iPhone 15 на 128 Гб
  • от 899 долларов за iPhone 15 Plus на 128 Гб

iPhone 15 Pro и Pro Max

Флагманские модели получили титановый корпус и матовые рамки. Благодаря титану они стали прочнее и легче предыдущего поколения. А в совокупности с закругленным переходом от боковых панелей к задней, это должно улучшить эргономику.

Рамки вокруг экрана стали еще меньше - по 1,5 мм с каждой стороны. Однако вероятно это будет заметно лишь при прямом сравнении с iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены 3-нанометровыми процессорами A17 Pro. Традиционно это самый быстрый и производительный чип. Кроме того, заявлена поддержка технологии трассировки лучей, поэтому игры на смартфоне выйдут на новый уровень. Предположительно, более энергоэфективный техпроцесс также сделает "прошки" более автономными.

Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple
Фото: iPhone 15 Pro и Pro Max получили титановые корпусы и продвинутые камеры (скриншот трансляции Apple)

Порт USB-C отличается от младших моделей поддержкой передачи данных на скорости до 10 Гбит/с. Кроме того, впервые в iPhone отказались от переключателя режима "Без звука". Вместо него установлена универсальная кнопка, на которую можно назначить разные функции.

Разрешение основной камеры 48 Мп, но это более современный и увеличенный датчик. Заявлено улучшение ночной съемки, в частности, в портретном режиме за счет реалистичной работы Smart HDR. Pro-версия получила телеобъектив с трехкратным зумом, а Pro Max - с пятикратным.

Предзаказы начнутся в пятницу, а продажи стартуют 22 сентября. Цены:

  • от 999 долларов за iPhone 15 Pro на 128 Гб
  • от 1199 долларов за iPhone 15 Pro Max на 128 Гб

AirPods Pro

Вместе с iPhone 15 были представлены AirPods Pro с зарядным кейсом, оснащенным USB-C. Вероятно, других изменений в беспроводных наушниках пока не предвидится.

Кроме того, компания выпустит в продажу проводные наушники с разъемом USB-C.

Отметим, что сегодня ожидался релиз новых операционных систем iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, однако на презентации об этом ничего не сказали.

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