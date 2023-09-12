Стефанишина: Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории

В украинском правительстве заявили, что никто официально не обращался к Киеву с предложениями обменять оккупированные Россией территории на членство в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью Onet сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По мнению вице-премьера, к Украине не обращались с таким предложением, потому что это было бы проявлением слабости.

"Мы знаем, что такие дискуссии велись и ведутся. Но это не является темой для обсуждения с Украиной", – отметила Стефанишина.

Отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом НАТО до победы, она заявила, что это постоянная тема политического диалога со странами Альянса.

"Конечно, это очень трудно реализовать в период полномасштабных боевых действий на украинской территории. И, конечно, никаких территориальных уступок быть не может. Но, как мне говорили некоторые американские коллеги, такие решения можно принять за одну ночь", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что сейчас для Украины важно, чтобы к этому моменту она были готова, поэтому Киев закладывает для этого фундамент, а также говорит о том, какие условия безопасности будут достаточными для интеграции в НАТО.

Ранее Стефанишина заявила, что Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Недавно вице-премьер заявила также, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.

В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.