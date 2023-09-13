В Севастополе горит судоремонтный завод, оккупанты заявляют об атаке ВСУ

В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля, сообщает Украинская правда.

"ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс", – заявил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

Позже Развожаев сообщил, что после взрывов пожар произошел "на южной площадке Севморзавода".

Минобороны РФ утром заявило, что этой ночью "ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем".

По утверждению российского Минобороны, оккупационные средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил "все безэкипажные катера".

Однако "в результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", сообщило Минобороны РФ.

Изначально крымские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Севастополе.

"Крымский ветер" напомнил о том, что в Килен-балке находится судоремонтный завод.