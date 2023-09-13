КНДР снова запустила баллистическую ракету

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске, но пока не предоставил никаких подробностей.

Японская береговая охрана также сообщила, что вероятная баллистическая ракета была запущена Северной Кореей, предупредив суда в этом районе держаться подальше от падающих предметов и сообщать соответствующую информацию береговой охране.

Запуск ракеты произошел на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию.

Как известно, сейчас лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России и уже встретился﻿ с Владимиром Путиным. Ожидается, что основной целью визита является о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов.