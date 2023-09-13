"Очень рад вас видеть": Путин встретился с Ким Чен Ыном
Российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме Восточный на Дальнем востоке РФ для переговоров, сообщает Украинская правда.
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
"Я очень рад вас видеть", – поприветствовал Путин лидера КНДР.
Ким Чен Ын поблагодарил за теплый прием.
На вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники, Путин ответил:
"Мы потому и приехали на космодром Восточный".
"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", – отметил российский диктатор.
Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.
"Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть", – ответил он.