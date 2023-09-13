"Очень рад вас видеть": Путин встретился с Ким Чен Ыном

Российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме Восточный на Дальнем востоке РФ для переговоров, сообщает Украинская правда.

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

"Я очень рад вас видеть" , – поприветствовал Путин лидера КНДР.

Ким Чен Ын поблагодарил за теплый прием.

На вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники, Путин ответил: "Мы потому и приехали на космодром Восточный" .

"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать" , – отметил российский диктатор.

Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.