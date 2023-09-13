Bloomberg: Глава Еврокомиссии предложит принять Украину в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня выступит со своим обращением о положении дел в Евросоюзе и подчеркнет, насколько фундаментально война России против Украины изменила блок.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила послам ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы признать новые геополитические реалии. По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

Этим двум странам, а также другим странам, которые подали заявку на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, которые являются кандидатами, необходимо ускорить реформы, чтобы привести их в соответствие с правилами блока, чтобы воспользоваться существующей политической поддержкой для вступления новых членов. Источники попросили не называть их имени, потому что обсуждение было частным.

Для 65-летнего блока дебаты означают углубление в его основную идентичность, поскольку государства-члены сталкиваются с опасениями по поводу многолетней войны в Украине и конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом плане, хотя многие начинают беспокоиться по поводу возможного возвращение Дональда Трампа.

Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в члены ЕС.

В ближайшие месяцы 27 государств-членов будут решать некоторые другие важные вопросы, в том числе, должны ли они более тесно сотрудничать по оборонным и военным вопросам, как финансировать свои общие цели и должны ли они стать более гибкими в процессе принятия решений. Об этом заявили официальные лица и дипломаты ЕС.

Цена вопроса

Некоторые страны опасаются, что поглощение разрушенной войной Украины приведет к слишком тонкому распределению ограниченных ресурсов ЕС, поскольку европейская конкурентоспособность уже отстает от США и Китая. Блоку также придется принять некоторых претендентов, поскольку в них сохраняются опасения по поводу коррупции и политических рисков.

Защитники членства Украины утверждают, что последствия принятия Киева для бюджета преувеличены. По данным Центра европейской политики, брюссельского аналитического центра, даже несмотря на то, что некоторые страны увидят сокращение своих фондов ЕС, только Испания перейдет от чистого получателя средств ЕС к тому, чтобы стать чистым плательщиком в общий котел.

"Влияние ее присоединения на бюджет ЕС преувеличено" , - сказал Bloomberg News Стивен Блокманс, директор по исследованиям CEPS.

По оценкам CEPS, чистые поступления Киева в виде сельскохозяйственных фондов, денег на сплочение и трансфертов из других регионов составят около 18 млрд евро в год. Это сопоставимо с 12,5 млрд евро, которые Украина получит в рамках предложенного комиссией пакета помощи, сказал Блокманс.

Многоскоростная Европа

ЕС может также обсудить некоторые новые, промежуточные шаги для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что ЕС, возможно, придется рассмотреть возможность создания "многоскоростной" Европы с различными партнерскими отношениями между различными группами.

Трамп не упоминался во время встречи фон дер Ляйен с послами, но некоторые правительства также начинают готовиться к смене руководства в Вашингтоне, которая может подвергнуть трансатлантические связи еще большему испытанию, чем во время его первого президентского срока.

По мере роста слухов о том, что фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве президента, лидеры ЕС начинают обсуждать новые способы использования бюджета ЕС и способы улучшения процесса принятия решений за счет сокращения количества действий, требующих единогласия.

"Если ЕС будет становиться все больше и больше, в нем будет все больше и больше стран, то действительно встанет вопрос о праве вето для каждой страны/ Все становится все сложнее и сложнее" , - заявил на прошлой неделе вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.﻿

Расширение, а также другие давние проблемы, такие как борьба с притоком мигрантов, будут занимать центральное место в повестке дня, когда лидеры ЕС соберутся в следующем месяце в Гранаде, Испания, даже когда политические партии начнут готовиться к европейским выборам, запланированным на июнь следующего года.

Пока неясно, кто будет участвовать в этой гонке. Европейская народная партия, крупнейшая группа в Европейском парламенте, ждет решения фон дер Ляйен о том, будет ли она добиваться повторного назначения, как многие ожидают. Ее имя также было предложено в качестве преемника Йенса Столтенберга на посту главы НАТО, но неясно, захочет ли она эту роль.

Фон дер Ляйен вполне может остаться у власти после того, как лидеры ЕС разберутся с высшими должностями после европейских выборов, говорят дипломаты. Но ее второй срок будет выглядеть совсем иначе по сравнению с ее первыми годами во главе ЕС.

По словам высокопоставленных чиновников ЕС и дипломатов, ей удалось удержать ЕС на плаву в один из самых сложных периодов, одновременно резко расширив полномочия своего исполнительного директора ЕС.