Силы обороны Украины ликвидировали 270 тысяч окупантов – Генштаб
С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали примерно 270 тысяч российских военных, в том числе за минувшие сутки – еще 590. Также в течение 12 сентября уничтожили 16 танков, 30 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 270 350 (+590) человек,
- танков − 4 584 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 8 792 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 5 902 (+30) ед,
- РСЗО − 766 (+2) ед,
- средств ПВО − 517 (+2) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 650 (+5) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 444 (+31) ед,
- специальной техники – 884 (+3) ед.