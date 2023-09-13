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Силы обороны Украины ликвидировали 270 тысяч окупантов – Генштаб

Силы обороны Украины ликвидировали 270 тысяч окупантов – Генштаб
Фото: Facebook

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали примерно 270 тысяч российских военных, в том числе за минувшие сутки – еще 590. Также в течение 12 сентября уничтожили 16 танков, 30 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 270 350 (+590) человек,
  • танков − 4 584 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 792 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5 902 (+30) ед,
  • РСЗО − 766 (+2) ед,
  • средств ПВО − 517 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 650 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 444 (+31) ед,
  • специальной техники – 884 (+3) ед.

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