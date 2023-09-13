Силы обороны Украины ликвидировали 270 тысяч окупантов – Генштаб

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали примерно 270 тысяч российских военных, в том числе за минувшие сутки – еще 590. Также в течение 12 сентября уничтожили 16 танков, 30 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили: