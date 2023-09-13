Заправки Медведчука передали в управление "Укрнафте"
Кабинет министров Украины определил управителем активов компании Glusco госкомпанию "Укрнафта". Об этом заявил глава "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Новое время.
"Также КМУ дал задание урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука", — написал Чернышов.
Он подчеркнул, что обе компании "Укрнафта" и "Нафтогаз Ойл Трейдинг" входят в "Группу Нафтогаз" и продолжают работать.
В начале августа АРМА предложила передать сеть АЗС Glusco в управление компании "Укрнафта" по специальной процедуре.
В мае 2022 года по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд арестовал сеть АЗС Glusco и передал в управление АРМА из-за связи с Виктором Медведчуком.
Ранее АРМА по согласованию КМУ определило ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг управляющим арестованных активов Glusco.