Заправки Медведчука передали в управление "Укрнафте"

Кабинет министров Украины определил управителем активов компании Glusco госкомпанию "Укрнафта".﻿ Об этом заявил глава "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Новое время.

"Также КМУ дал задание урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука" , — написал Чернышов.

Он подчеркнул, что обе компании "Укрнафта" и "Нафтогаз Ойл Трейдинг" входят в "Группу Нафтогаз" и продолжают работать.

В начале августа АРМА предложила передать сеть АЗС Glusco в управление компании "Укрнафта" по специальной процедуре.

В мае 2022 года по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд арестовал сеть АЗС Glusco и передал в управление АРМА из-за связи с Виктором Медведчуком.

Ранее АРМА по согласованию КМУ определило ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг управляющим арестованных активов Glusco.