В Польше заявили о возможной встрече Дуды и Зеленского

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире RMF FM, сообщает Европейская правда.

Шрот отметил, что президент Дуда в ближайшее время встретится с украинским лидером, но не стал вдаваться в детали.

"Я не хочу забегать вперед, потому что имею свои данные, но различные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России" , – сказал Шрот, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

В эфире радиостанции Шрот также заявил, что президент Дуда поддерживает позицию польского правительства относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт.