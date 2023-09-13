В Генштабе сообщили о частичном успехе ВСУ возле Роботиного и Клищеевки
ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Мелитопольское направление
По словам спикера, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
"Заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", - отметил он.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
"Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - добавил военный.
Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области", - добавил Ковалев.
Авдеевское и Марьинское направления
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки враг предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Лиманское и Купянское направления
На Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.