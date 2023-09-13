В Генштабе сообщили о частичном успехе ВСУ возле Роботиного и Клищеевки

ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области" , - отметил он.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике" , - добавил военный.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области" , - добавил Ковалев.

Авдеевское и Марьинское направления

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки враг предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Лиманское и Купянское направления

На Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.