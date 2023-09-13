В Севастополе горит десантный корабль и субмарина – OSINT

Исследователи OSINT сообщают, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повредили большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса "Кило", сообщает Украинская правда.

"Похоже, что утром украинские войска успешно атаковали доки Севастопольского судостроительного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса "Кило" и десантным кораблем класса "Ропуха" , – отмечают в OSINTtechnical.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Речь идет о большом десантном корабле проекта 775 (Ropucha), которые строились на верфи Stocznia Polnocna в Польше и субмарине класса "Кило".

Исследователи также публикуют фото, где утверждают, что на нем горит десантный корабль проекта 775.

Эти суда были в сухом доке Севастополя по состоянию на утро 12 сентября.

Russian Ropucha-class LST on fire in the Sevastopol drydock pic.twitter.com/boyCrt91xw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Подводные лодки класса "Кило" - собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок: субмарины проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

Большие десантные корабли проекта 775 - по кодификации НАТО - Ropucha (польск. лягушка) - серия больших десантных кораблей (БДК) 2-го ранга ближней и дальней морской зоны, построенных в Польше для ВМФ СССР.

Корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота.

OSINT – аналитика на основе открытых данных.