РФ перебросила новую армию в Украину раньше, чем планировала – британская разведка

Россия перебросила в Украину части новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

"С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны" , – говорится в обзоре.

Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковую армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.

Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка.

Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.