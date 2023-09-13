Украинские беспилотники атаковали "избирательный участок" РФ в Запорожской области - СБУ
Дроны-камикадзе СБУ нанесли удар по "избирательному участку" во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области, где хранились "бюллетени". Об этом заявили источники в СБУ, сообщает Укринформ.
"Во время незаконных рашистских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились уже заполненные бюллетени. Этот "хлопок" оккупантам устроила СБУ", - сказали собеседники.
По их словам, захватчики в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" свозили на "участок" бюллетени из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка).
По данным источников в спецслужбе, после трех утренних попаданий "избирательный участок" так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены.
"Информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать членов других избирательных участков в этом районе", - отметили в СБУ.