Все балтийские страны запретили въезд автомобиля с российскими номерами

В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Ранее такое же решение было принято в Литве и Латвии, сообщает Европейская правда.

О решении Эстонии сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"С сегодняшнего дня, точнее через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы" , – заявил глава эстонского МИД.

Таким образом, Эстония выполнит рекомендации Европейской комиссии, по которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

"Цель санкций против России одна – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснение по поводу действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при условии совместного введения санкций" , – цитирует министра внутренних дел Лаури Ляенеметса ERR.

В случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в Россию или из России. Там уточнили, что под запрет попадают, в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли личными вещами путешественников.

Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область. Вслед за Литвой о таком решении объявила Латвия.