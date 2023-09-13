В Сухопутных войсках посчитали, сколько "Шахедов" РФ запустила за год

За год Россия выпустила по Украине более двух тысяч ударных БПЛА типа Shahed. Об этом заявили в Сухопутных войсках Украины, сообщает Укринформ.

"Более 2000 ударных БпЛА типа "Шахед" Россия уже выпустила по Украине. Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад - 13 сентября 2022 года" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "Шахедов" в день.

Суммарная стоимость этих камикадзе составляла, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов, а это средние пенсии 200-500 тысяч россиян.