Оккупанты за сутки атаковали 9 областей – сводки ОВА

Российские войска минувших суток нанесли удары по девяти областям Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 среды, 13 сентября, сообщает Укринформ.

В частности, по Черниговской области за сутки захватчики совершили пять обстрелов, в результате чего прогремели 15 взрывов. Из минометов и артиллерии враг атаковал Новгород-Северский район. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Уточнение последствий продолжается.

В Сумской области ночью и утром зафиксированы два вражеских обстрела и пять взрывов. Враг бил из минометов по Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Вчера в течение дня российские войска обстреляли приграничья Сумской области 36 раз – произошло 163 взрыва. Под ударами захватчиков находились Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Путивльская и Миропольская общины. В Краснопольской общине вражеским огнем повреждена водонапорная башня, в Середино-Будской общине – частный дом.

В ночь на 13 сентября в Сумской области сбили три российских "Шахеда".

Днепропетровскую область этой ночью и ранним утром агрессор снова обстрелял из тяжелой артиллерии, целясь по Никопольскому району. Под вражеским ударом оказались Никополь, Мировская и Марганецкая общины. Обстрелами повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и газопроводы, люди не пострадали.

Вчера за день по Никопольскому району попали около 20 снарядов из тяжелой артиллерии захватчиков. Под вражеским огнем находились тоже Никополь и Марганецкая община. Повреждения получили шесть частных домов, четыре хозяйственных сооружения, автомобиль и линии электропередач.

К вечеру россияне атаковали Синельниковский район – Покровскую поселковую общину. Людей не задело.

В Запорожской области за минувшие сутки российские войска совершили 101 обстрел. Под вражеским огнем находились 29 населённых пунктов.

Ракетами захватчики целили по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским. Семь обстрелов россияне совершили из реактивных систем залпового огня по Новоандреевке, Малым Щербакам и Павловке. 11 российских беспилотников атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки. Шесть авиаснарядов врага попали по Орехову.

Из артиллерии российская армия нанесла 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботиного, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

В Орехове в результате вражеского артобстрела ранения получил 49-летний местный житель. Пострадавшему оперативно оказана медицинская помощь. О разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в регионе за сутки поступили 28 сообщений.

В Харьковской области российская армия нанесла по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов более 20 артиллерийских и минометных ударов. Так, в Казачьей Лопане Харьковского района вражеским огнем частично повреждены фасадная двухэтажная часть 63-го Государственного пожарно-спасательного поста, один служебный и четыре частных автомобиля. Пострадавших нет.

В Волчанских Хуторах Чугуевского района в результате российских обстрелов повреждения получил частный дом. Прошло тоже без пострадавших.

В Луганской области россияне применяют штурмовую авиацию практически каждый день. Вчера под вражескими авиаударами оказались Надежда и Диброва. От огня вражеских минометов и артиллерии пострадала Белогоровка. За сутки российские захватчики совершили в регионе 139 обстрелов, выпустив всего 528 снарядов.

Населённые пункты Донецкой области россияне обстреляли 16 раз. Для осуществления ударов захватчики применили ракету Х-35, реактивную систему "Град", артиллерию и танк. Под вражеским огнем находились Авдеевка, Курахово, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, Курдюмовка, Водяное, Зеленое, Орловка и Новоукраинка.

В результате российских обстрелов за сутки в регионе погибли трое мирных жителей, еще трое гражданских получили ранения. Также вражескими ударами повреждены 12 частных жилых домов.

В Одесской области российские войска атаковали Измаильский район несколькими группами ударных дронов. Есть попадания, в результате которых повреждения получила припортовая и другая гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий продолжается. Спасатели тушат пожар.

По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших среди мирного населения. Все они доставлены в больницу: трое – в тяжелом состоянии, остальные – в среднем. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Херсонскую область в сутки российская армия обстреляла 85 раз, выпустив всего 531 снаряд. В частности, три вражеских обстрела подвергся Херсону. По городу захватчики выпустили 11 снарядов. Российские войска попали в районы 25 населённых пунктов области, здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе, а также территорию предприятия в Херсоне.

В селе Садовом вражеским огнем ранен 56-летний местный житель. Мужчине оказана медпомощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также в результате российских обстрелов пострадал 20-летний работник полиции – получил травму предплечья и контузию. Пострадавший госпитализирован.

В Понятовке Дарьевской общины российские войска попали в частный дом, в результате чего пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. В Херсоне вражеским артобстрелом ранен 55-летний мужчина.

Всего за сутки в регионе российскими захватчиками ранены четыре мирных жителя.