В РФ дрон атаковал завод, производящий продукцию для авиации – СМИ

Дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России в среду, 13 сентября, произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности. Об этом сообщают источники в разведке, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

В частности, собеседник в ГУР рассказал о еще одной сегодняшней атаке по объекту, занимающемуся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

"Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение" , - сказал источник.

При этом, российские Telegram-каналы пишут о том, что якобы "была повреждена одна пустая цистерна", а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Кроме этого, РосСМИ уверяют, что пострадавших нет.

По данным россиян, атака дрона произошла около 4 утра.