Российский олигарх Авен пожаловался на введенные ЕС санкции

Российский бизнесмен Петр Авен, который был совладельцем Сенс Банка до национализации, пожаловался на несправедливость западных санкций и сравнил их с советским институтом "лишенцев". Об этом он сказал в интервью Baltic News Network, сообщает Лига.Бизнес.

"Одна из причин введения санкций – встреча с президентом Путиным. Но госпожа Меркель и господин Эрдоган, например, встречались с президентом Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Так почему их нет в санкционном списке?

Другим критерием является размер бизнеса в России, который определяется уплаченными налогами в российский бюджет. Наш давний партнер в России BP платил огромные налоги, намного выше, чем Альфа-банк. И что?" , – сказал он.

По словам Авена, на сегодняшний день включение в санкционный список фактически означает временную конфискацию имущества без судебной процедуры и права на защиту.

"Какие-то анонимные чиновники де-факто лишают фундаментальных прав как субъектов санкций, так и членов их семей. Это практика чисто политических решений, эквивалента института "лишенцев" – тех, кого в свое время при советской власти после революции лишили всего. Так же не существует прозрачного и эффективного механизма обжалования статуса санкций. Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время разрушаются предприятия, портится репутация, детей исключают из школ" , – добавил он.

Авен также пожаловался, что в его случае основанием для санкций стали "десяток фальшивых статей в таблоидах", а позиция уважаемых, по его мнению, людей не была учтена.

"Российский "Мемориал" поддержал меня письмом в ЕС; Илья Яшин написал письмо из тюрьмы в поддержку Михаила Фридмана; всех нас, акционеров Альфа-банка, поддержал нобелевский лауреат Дмитрий Муратов" , – заявил бизнесмен.

На вопрос, чувствует ли он ответственность за войну в Украине, Авен ответил так: "Я не понимаю, что именно означает "общая ответственность". Я, конечно, чувствую ответственность за все, что происходит в стране, гражданином которой я являюсь, где я жил и работал длительное время, в том числе в правительстве".