Маск рассказал, при каком условии включил бы Starlink в Крыму для ВСУ

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничение работы спутникового интернета Starlink вблизи временно оккупированного Крыма было связано с санкциями против России. Об этом он сказал на технологической конференции All-In Summit в Лос-Анджелесе, комментируя информацию о срыве планируемой ВСУ атаки на российский флот, сообщает Укринформ.

"Когда это произошло, регион Крыма был отключен. А причиной тому были санкции США против России" , - заявил Маск.

По его словам, из-за санкций против РФ у компании не было специального разрешения от правительства США на подключение региона Крыма к Starlink.

При этом Маск утверждает, что если бы получил "зеленый свет" от президента США на подключение Starlink в Крыму, то сделал бы это.

Как сообщалось, в новой биографии Маска, написанной Вальтером Айзексоном, утверждается, что Маск приказал отключить Starlink вблизи Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на военно-морской флот РФ. Маск якобы опасался, что РФ ответит на эту атаку ядерным оружием.

Впоследствии миллиардер заявил, что не давал задачи своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, поскольку она там не работала.