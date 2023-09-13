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Германия отправила в Украину еще 20 БМП Marder

Германия отправила в Украину еще 20 БМП Marder
Фото: Boevaya mashina

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства Германии о военной помощи, предоставленной Украине, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

  • 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
  • 3000 снарядов калибра 155 мм;
  • два танка для разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
  • 1 система наблюдения спутниковой связи;
  • 2 мобильные антенно-мачтовые системы;
  • 10 систем обнаружения дронов;
  • седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
  • 5 грузоподъемных машин 8x8;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 3 кареты скорой помощи;
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

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