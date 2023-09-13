Еврокомиссия о членстве Украины в ЕС: Вступление основывается на заслугах

Украина достигла больших успехов на пути присоединения к Европейскому Союзу после получения статуса кандидата, но полное вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении "О положении Европейского Союза", сообщает Европейская правда.

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства" , – сказала фон дер Ляйен.

"Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ" , – добавила президент ЕК.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Еврокомиссия предложила дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине.