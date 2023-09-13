"Инвестняни" для бизнеса: Зеленский подписал изменения в закон

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", известный как "закон об инвестнянях", свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, сообщает Лига.Бизнес.

Документ вводит новую форму государственной поддержки, а именно частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры.

Также теперь инвестору предоставляется возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от вложений.

Уменьшен предельный размер инвестиций и обязательств по созданию новых рабочих мест. Это позволит привлечь не только крупных, но и средних инвесторов.

Инвесторам расширили срок доработки документов без возврата полного пакета документов после подачи заявки на инвестиционный проект.

К концу 2021 года офис "инвестнянь" получил от потенциальных инвесторов заявок на $2 млрд. Большинство этих проектов так и не было реализовано из-за начала полномасштабной войны.