Лавров: РФ и Китай откажутся от санкции против Северной Кореи

Москва и Пекин откажутся от санкций в отношении Северной Кореи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, санкции "вводились в совершенно другой геополитической обстановке", сообщает Радио Свобода.

Заявление прозвучало после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Международные санкции против КНДР за развитие ядерной и ракетной программы вводились Совбезом ООН, Китай и Россия его постоянные члены. Страны Запада не раз подозревали, что Россия и Китай могут нарушать санкционный режим, за который сами голосовали.

Пекин заявление Лаврова пока не комментировал. Российский МИД 13 сентября анонсировал поездку в Москву главы китайского Министерства иностранных дел Вана И.

13 сентября находящийся в России Ким Чен Ын заявил, что КНДР хочет развивать отношения с Москвой, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".

На официальном обеде в свою честь Ким предложил﻿ выпить "за товарища Владимира Владимировича Путина" и "выразил уверенность в победе армии и народа России над "зборищем зла", имеющим иллюзию о гегемонии".

КНДР одна из двух стран вместе с Сирией, которые открыто поддерживают Москву в войне с Украиной. До полномасштабного вторжения в 2022 году Северная Корея занимала третье место в мире по количеству введенных против нее международных санкций. Теперь – четвертое, ее и Сирию с Ираном опередила Россия.

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