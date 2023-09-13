Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger покинул рынок РФ

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, покинула рынок России, сообщает Укринформ.

Как отмечается, PVH передала местное подразделение топ-менеджеру, которое переименовало компанию и, очевидно, продолжит управлять ее локальными точками.

По мнению экспертов, подобное соглашение позволяет иностранным компаниям формально уйти с российского рынка, сохранив при этом возможность возвращения.

PVH в августе вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс".

Корпорация PVH – крупный производитель одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.

В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы на российском рынке из-за агрессии РФ против Украины. В отчете корпорации за первую половину 2023 года говорится, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.