В "Укрэнерго" спрогнозировали, хватит ли электроэнергии в сентябре и октябре
Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов", - сказал он.
В то же время риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Об этом свидетельствуют данные ГУР Минобороны и ПВО.
"К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все - и ПВО, и энергетики, и украинцы - знаем чего ждать от врага", - сказал глава "Укрэнерго".
По его словам, украинцы первыми в мире должны изобрести конструкции, защищающие электрическое оборудование от ракет и дронов.
"Опыт наших специалистов по защите сейчас очень интересует наших коллег в Европе и США", – сообщил Кудрицкий.