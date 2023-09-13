В "Укрэнерго" спрогнозировали, хватит ли электроэнергии в сентябре и октябре

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.﻿ Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов" , - сказал он.

В то же время риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Об этом свидетельствуют данные ГУР Минобороны и ПВО.

"К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все - и ПВО, и энергетики, и украинцы - знаем чего ждать от врага" , - сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, украинцы первыми в мире должны изобрести конструкции, защищающие электрическое оборудование от ракет и дронов.