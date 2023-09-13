В Еврокомиссии предложили продлить ограничения на импорт агропродукции из Украины

В Еврокомиссии было внесено предложение о том, чтобы продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия, сообщает Европейская правда.

Как пишет RMF FM, предложение о продлении ограничений внес Михаэль Гегер – руководитель офиса еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса. Его представление основывается на анализе рыночной ситуации. Там упоминаются низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.

Неизвестно, идет ли речь о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Решение зависит от президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, однако издание отмечает, что это может являться сигналом в пользу того, что ограничения все же продолжат.