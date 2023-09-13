РФ укрепляет "третьею линию" обороны в Запорожской области – Федоров

Российские оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области. Роют новые траншеи и завозят бывший заключённых.﻿ Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил Федоров, оккупанты роют новые траншеи, усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе.

Россияне занимают дома, а также расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака. В самом же городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.

Также российские военные захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, устроили место базирования вертолетов в Бердянске и завозят бывших заключенных для атак на Роботыно и удержания фронта.