В ВСУ рассказали о продвижении в Клищиевке и ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении за последние сутки между российскими и украинскими военными не было ни одного боевого столкновения, вероятно, это связано с тем, что российские войска понесли потери из-за действий ВСУ на этом направлении. Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. В то же время, по его словам, боевые действия там продолжаются, сообщает Радио Свобода.

"За прошедшие сутки не произошло ни одного боевого столкновения (на Купянском направлении – ред.). Такое иногда бывает, противник сейчас начинает применять свою тактику. Видимо, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новогоровки и других населенных пунктов. Однако это не значит, что там совсем не происходит боевых действий" , – сказал Евлаш.

Он также рассказал об успехах украинской армии на Бахмутском направлении, в частности к югу от города. Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск подтвердил продвижение украинских войск в селе Клищиевка. Однако, говорит, боевые действия там еще продолжаются. Аналитики DeepState накануне сообщали, что ВСУ зачищают Клищиевку от российских сил.

"Да, действительно, в Клищиевке имеем продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия. Кроме этого, есть успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка. Мы имеем там успех. Давайте не будем идти вперед. Когда уже будут точно известны результаты, обязательно сообщим, чтобы быть уже уверенными в нашей ситуации" , – сказал Евлаш.

В то же время, по словам спикера, в районе села Орехово-Василовка, что к северу от Бахмута, российская армия удерживает довольно существенные силы - примерно 50 тысяч военных, две с половиной тысячи танков, более тысячи бронированных машин, примерно 150 артиллерийских систем и более 120 реактивных систем.

"Там также достаточно мощные силы. Постоянные подобные атаки противника сейчас – вблизи Орехово-Василовка на северном фланге Бахмута, свидетельствует о том, что противник все еще пытается искать слабые места в нашей обороне. Однако безрезультатно" , – сказал Евлаш.

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