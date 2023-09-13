Румынский премьер призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя найденные на территории страны обломки дронов, призвал не беспокоиться, отметив, что никакой опасности нет, сообщает Европейская правда.

Чолаку заверил, что ситуация находится под контролем и что для государства является нормальным принятие определенных мер.

"Никто на нас не нападает, люди. Давайте успокоим население, мы все сходим с ума... Никто на нас не нападает" , – сказал он.

Румынский премьер отметил, что на территории страны упали обломки дрона, который сбила украинская армия, и в них не было взрывчатки.

Ранее стало известно, что в районе румынских сел Нуфарул и Виктория вблизи границы с Украиной найдены фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Территория, где нашли обломки, расположена в 14 километрах от границы, более чем в 20 километрах от порта Измаил.