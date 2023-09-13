ЕС продлил персональные санкции за войну, но исключил четырех человек

Евросоюз в очередной раз продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек. Об этом говорится в объявлении Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев – до 15 марта 2024 года.

Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или других материальных ресурсов.

Одновременно Совет ЕС решил вычеркнуть из списка четырех физических лиц. Их имена не называются. Ранее неофициально сообщали, что из санкционных списков могут исключить троих российских бизнесменов.