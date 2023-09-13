Судно уничтожено: фото корабля "Минск" после атаки ВСУ

В соцсетях появилось фото большого десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению, сообщает Украинская правда.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фото из сухого дока Корабельной бухты Севастополя, которое прислал каналу подписчик.

Ресурс Oryx на основании этого фото сделал вывод, что десантный корабль класса "Ропуха" "Минск" был уничтожен, а не просто поврежден.

Судя по фото, на корабле выгорело все, что выше палубы.