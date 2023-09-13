В ГУР озвучили причину визита Ким Чен Ына к Путину

Встреча двух диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына свидетельствует о том, что армия РФ испытывает значительные проблемы с вооружением, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FreeДом".

По его словам, Россия обратилась в Северную Корею за военной помощью. Это сигнал того, что РФ имеет значительные проблемы с обеспечением в войне против Украины. Он отметил, что известно, что у России есть реальные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением.

"Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях" , - сказал Юсов.

Он рассказал, что Россия и Северная Корея могут договориться о поставках вооружения и это будет плохой новостью для украинцев на передовой линии фронта.

"Говорить о том, что это кардинально изменит ситуацию на фронте, нельзя. Да, безусловно, это поможет оккупантам продолжать оборонные операции. Но с другой стороны, это может также интенсифицировать помощь со стороны свободного мира и демократических стран для Украины. Поэтому катастрофы с этого делать не стоит" , – сказал он.

Представитель ГУР обратил внимание и на то, что Россия сейчас все еще зависит от поставок "Шахедов" из Ирана, поскольку наладить собственное производство беспилотников оккупантам не удается. Предварительно известно, что в рамках одной партии РФ получает 100-120 иранских дронов.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Встреча двух диктаторов прошла во время ежегодного Восточного экономического форума. Они должны договориться о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе, и артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ – его поезд увидели на пограничной станции Хасан.