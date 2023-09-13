Воздушные силы показали ночную охоту на российские "Шахеды"

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил весомый вклад мобильных огневых групп Сил обороны в уничтожение иранских дронов Shahed, которые использует Россия, что позволяет экономить дефицитные зенитные управляемые ракеты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Олещук в Telegram.

"Во время ночной атаки в Одесской области сбито более трех десятков ударных дронов! За этой цифрой - титанический труд украинских защитников.

Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны!

Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей.

Простыми словами, Воздушные силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "Шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет".

Мобільні вогневі групи Сил оборони все влучніше множать на нуль ворожі "Шахеди"...відео з Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука pic.twitter.com/lyoZZgSj1c — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил "Украинской правде", что в условиях роста дефицита ракет к советским зенитным комплексам Бук-М1 и С-300 особое значение для эффективного уничтожения дронов-камикадзе Shahed приобретает вопрос усиления мобильных огневых групп, которым в частности необходимо больше зенитных САУ Gepard, крупнокалиберных пулеметов и другого вооружения.

Что предшествовало: В ночь на 13 сентября Воздушные силы сбили над территорией Украины 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных российскими войсками.