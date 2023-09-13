Минюст США подал в суд на Маска из-за приказов, угрожающих безопасности

Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за "приказов, угрожающих безопасности данных" пользователей Twitter, сообщает Экономическая правда.

Это следует из юридического заявления, текст которого обнародован публично.

При этом, как сообщают американские СМИ, Федеральная торговая комиссия в ходе расследования "выявила хаотическую обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований к X Corp. и если да, то как". Об этом, в частности, пишет The Washington Post.

В мае 2022 года, перед тем, как Маск купил Twitter, компания заплатила штраф в размере 150 миллионов долларов за то, что нарушила соглашение о конфиденциальности от 2011 года, запрещающее вводить в заблуждение пользователей относительно того, как соцсеть использует персональных данные.

Компанию обвиняли в том, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года она вводила в заблуждение пользователей по поводу использования данных.

После того, как в октябре 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, несколько сотрудников из отделов безопасности и конфиденциальности покинули компанию, объяснив, что боятся, что их попросят сделать что-то, что нарушит соглашение о конфиденциальности.

Напоминаем:

Это уже не первый иск, поданный Минюстом США против структур Илона Маска. Так, в августе был подан иск к SpaceX за дискриминацию беженцев при приеме на работу.

Кроме того, в Сенате США требуют расследования по срыву Маском атаки дронов на российский флот.