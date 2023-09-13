Удар по Севастополю: в СМИ сообщили, какое оружие использовала Украина

Украина использовала для удара по Севастопольскому судоремонтному заводу и штабу Черноморского флота РФ британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают украинские и западные источники со ссылкой на Sky News.

Российская подлодка и военный корабль были повреждены при обстреле Севастопольской верфи — потенциально наибольшего удара по российским морским целям за время войны. Украинский и западный источники сообщили, что были развернуты британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Россия заявила, что по объекту было выпущено 10 крылатых ракет, семь из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны. Также была сорвана атака трех морских беспилотников.

Украина подтвердила, что нанесла удары по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в аннексированном Севастополе, но официально не сообщила каким образом.

В начале года Великобритания передала Вооруженным силам Украины ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы более 150 миль.

Напомним, по данным украинской разведки, в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки в среду, 13 сентября, был поражен большой десантный корабль, а также подлодка российских ВМС.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов "за блестящую работу".