С начала полномасштабной агрессии России около 100 тысяч жителей Киева оставили свою гражданскую профессию и вступили в ряды ВСУ. В том числе почти каждый третий работник коммунальных служб столицы сегодня защищает Украину с оружием в руках, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Почти сто тысяч киевлян пошли защищать Украину от агрессора. В частности, в ряды Вооруженных Сил встали и примерно треть коммунальщиков Киева. Конечно, это большое количество работников. И мы сегодня испытываем дефицит профессионалов на предприятиях города" , – сообщил Виталий Кличко.

Несмотря на это, городские службы обеспечивают надлежащее функционирование города, подчеркнул мэр Киева.

"Нам удается держать ситуацию в столице, обеспечивать надлежащее функционирование города. Это непросто. Потому что сегодня население столицы примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения. В Киев едут переселенцы с Востока и Юга Украины. Потому что столица сейчас – один из наиболее защищенных городов. Также у нас работают все необходимые людям сервисы: коммунальные услуги, медицинское обслуживание, социальное, работают школы и садики. И мы делаем все, чтобы город жил и работал, делал свой вклад в Победу" , – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в бюджете столицы увеличены расходы на помощь ВСУ до 5 млрд грн. Эти средства предназначены прежде всего для удовлетворения потребностей воинских частей, которые зарегистрированы в Киеве или входят в Силы обороны громады.