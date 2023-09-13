В Черном море Силы обороны Юга уничтожили российский катер
В Черном море Силы обороны Юга уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение ВМС ВСУ.
"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".
Обычно такой катер используют для патрулирования.
Предыстория:
В ночь на 13 сентября ракетным ударом в Севастополе был уничтожен российский большой десантный корабль "Минск", также поражение получила подводная лодка "Ростов-на-Дону".