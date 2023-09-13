Пашинян: Россия больше не может быть гарантом безопасности для Армении

Вторжение России в Украину показало, что Армения больше не может рассматривать Москву как гаранта своей безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

"В результате событий в Украине возможности России изменились" , - рассказал глава армянского правительства, добавив, что Кремль стремится избежать напряженных отношений с Азербайджаном и его близким союзником Турцией.

По его словам, стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в конфликте с Азербайджаном максимально снизить зависимость от других.

Стоит заметить, что глава армянского правительства еще вчера заявлял, что его страна намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, поскольку Организация Договора о коллективной безопасности “не выполняет свои обязательства перед Арменией”.

"Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд" , - рассказал премьер.

Напряжение отношений между Арменией и Россией

Напомним, последнее время отношения между Арменией и Россией напряжены. С этим связан ряд факторов.

В частности, Армения согласилась провести на своей территории военные учения с США.

Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.