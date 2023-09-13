ЦПД: Россия готовит теракт против хасидов, чтобы обвинить Украину

Россия через свои пропагандистские ресурсы распространяет фейк о том, что Украина якобы готовит теракт в Умани 15 сентября против паломников-хасидов, чтобы затем обвинить в этом Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные ресурсы распространяют информацию, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана" , — говорится в сообщении.

По словам пропагандистов, после Украины вроде бы планирует обвинить Россию в "преступлениях против человечности".

"Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации. Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины" , — подчеркнули в ЦПД.

Ранее в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести сообщали, что о готовности принять более 30 тыс. хасидов проинформировали представители Уманской и Черкасской и областной власти, силовых структур, пограничники, дипломаты и таможенники.

Как сообщалось, на утро 13 сентября в Умань приехали уже 11 тысяч паломников-хасидов.