В ГУР сказали, смогут ли оккупанты восстановить пораженные в Севастополе корабли

Российские оккупанты, вероятно, не смогут отремонтировать подлодку и корабль, которые были повреждены во время сегодняшнего ночного удара по бухте Севастополя, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подлодка и корабль, — "ДС") не подлежат" , — отметил Юсов.

Напомним, по данным украинской разведки, в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки в среду, 13 сентября, был поражен большой десантный корабль, а также подлодка российских ВМС.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов "за блестящую работу".

Позже стало известно, что Украина использовала для удара по Севастопольскому судоремонтному заводу и штабу Черноморского флота РФ британские крылатые ракеты Storm Shadow.