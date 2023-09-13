Шуляк рассказала, на каком этапе сейчас восстановление Украины и что нужно от общин

Из-за войны и потребности в восстановлении Украина сейчас максимально адаптирует подходы к региональной политике, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк.

"Мы активно работаем над Программами комплексного восстановления областей и территорий территориальных общин. Параллельно разрабатываем обучающий модуль для общин с базовыми вещами, которые им нужны в работе над важными документами по восстановлению территорий" , - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, в основе восстановления регионов лежит гармонизированная система стратегического планирования регионального развития, состоящая из 3-х уровней - национального, регионального и территориального. И ключевая цель - учесть потребности и вызовы разных территорий и поддержать наиболее пострадавшие. Именно поэтому были определены различные функциональные типы территории: территории обновления, региональные полюсы роста, территории устойчивого развития и территории с особыми условиями для развития.

Территориальное общество, пояснила Шуляк, относится к территории восстановления, если на ее территории происходили боевые действия, разрушены объекты инфраструктуры и жилье. К тому же если оттуда выехала значительная часть населения и произошло значительное ухудшение уровня социально-экономического развития.

"После утверждения перечня территориальных общин, которые будут отнесены к территориям восстановления, начнется процесс разработки планов восстановления и развития регионов. Перечень территорий восстановления будет включен в обновленную Государственную стратегию регионального развития. В Украине продолжается работа над актуализацией Государственной стратегии регионального развития до 2027 года" , - подчеркнула Шуляк.

Государственная стратегия регионального развития - часть комплексного видения планирования восстановления, подчеркивает нардеп, и сегодня над ее актуализацией работает 7 экспертных команд из 300 профильных экспертов. Они нарабатывают решения по ключевым направлениям развития - человеческий капитал, институции, экономика, инфраструктура, безопасность, электронное управление, защита окружающей среды.

Кроме этого, совместно с Еврокомиссией разрабатывается "Украинский план" - дорожная карта по структурным реформам и инвестпроектам, которые Украина планирует реализовать тоже до 2027 года. Важный пункт восстановления и развития регионов - усовершенствование цифровых инструментов.

Среди них масштабные обновления единой цифровой системы управления восстановлением DREAM, ключевыми пользователями которой станут территориальные общины, запуск геоинформационной системы регионального развития, которая обеспечит сбор и анализ данных на местном уровне.