Аналитика ЕС показала, что продление запрета экспорта из Украины нет оснований

Продление запрета экспорта аграрной продукции из Украины в пять государств ЕС углубит проблемы и европейских, и украинских фермеров, поэтому Киев настаивает на его отмене, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка после заседания "зерновой" платформы в Брюсселе.

13 сентября состоялось 9-е заседание Совместной координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции, в котором принимают участие профильные директораты Еврокомиссии и соседние с Украиной государства-члены ЕС.

"На заседании Еврокомиссия представила аналитику прогноз импорта в ЕС актуализированный по урожаю этого года. И по этим прогнозам, за маркетинговый сезон 2023-2024 года страны ЕС должны импортировать 17 млн тонн кукурузы, и это гораздо больше, чем мы когда-либо экспортировали. По пшенице мы услышали, что ЕС видит конкурентами на зерновом рынке Украину и Россию, то есть здесь вопрос не только по нашему зерну", – рассказал торгпред.

По словам Качки, Украина на заседании настаивала на отмене запрета, поскольку для его существования "нет никакого аргумента".

"Да, у европейских фермеров есть проблемы, но запрет не решает эти проблемы, а лишь их создает. Достаточно вспомнить, что нас 6 месяцев нет на рынке Польши и всех 5 стран, где введен запрет, а их проблемы не исчезают. Следовательно, это не наше влияние", – отметил он.

Торгпред отметил, что глобальная цена на пшеницу падает стремительно, но этот тренд не связан с Украиной.

"Сам запрет был неправильный, и юридически ошибочный, и все оказались в тупике. Проблемы польских фермеров не решены, но и путей решения запрет не дает. Поэтому, опираясь на данные Еврокомиссии, мы видим, что никаких оснований для нового запрета после 15 сентября нет", – подчеркнул Качка.

Ранее в Еврокомиссии опровергли послу Украины известия о якобы поданном предложении продлить временные ограничения на импорт украинской агропродукции, которые должны завершиться 15 сентября.

Перед этим польское RMF24 сообщило, что Хагер внес предложение продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.

Как известно, Украина выступает против продления ограничений и настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.