Генштаб: ВСУ имеют успехи вблизи трех сел в Донецкой области

Силы обороны Украины имеют частичный успех вблизи нескольких населенных пунктов на Бахмутском направлении в Донецкой области, а также сдерживают наступление российских окупантов на восточных направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 13 сентября.

Россия нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БПЛА "Shahed-136/131" по Одесской и Сумской областям. Основное направление удара – припортовая инфраструктура в городах Измаил и Рени Одесской области. Противовоздушной обороной было уничтожено 34 из 45 вражеских "шахедов". Всего в сутки враг нанес 1 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается совершать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Мороховца, Плетеновки Харьковской области и Степка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремячка, Осово Черниговской области; Яструбино, Садки, Большая Писаревка Сумской области и Огурцово, Зибино Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестово Харьковской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлинску Двуречная, Синьковка, Кисловка, Котляровкое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеским авиационным ударам подверглись Курдюмовка и Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Орехов, Работино, Степное, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Приднепровского Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.