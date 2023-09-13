Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков беспилотника

Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в Министерство иностранных дел в связи с найденными на своей территории новыми обломками, вероятно от российского беспилотника, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Digi24, об этом говорится в заявлении МИД в связи с обнаружением на территории Румынии новых обломков беспилотника.

"В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона подобного тем, что используются российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в уезде Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России", – говорится в заявлении.

В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.

"МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ", – сообщили во внешнедипломатическом ведомстве.

Напомним, в приграничном с Украиной уезде Тульча 13 сентября нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

Также в ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.

Накануне сообщалось, что в селе Плауру напротив украинского Измаила начали строить укрытия.