В НАТО снова не увидели признаков того, что РФ хочет атаковать Румынию

Североатлантический альянс снова не увидел преднамеренного нападения России на Румынию, после того, как сегодня в стране снова нашли обломки дрона-камикадзе "Шахед", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, сообщает Sky News.

Ранее сообщалось, что Румыния обнаружила на своей территории новые части беспилотников после того, как Россия начала атаку на юг Одесской области Украины.

"Это третий раз за неделю, когда Румыния сообщает об обнаружении фрагментов дрона на своей территории" , - пишет издание.

Как отреагировали в НАТО

Говоря по этому поводу, официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что он проинформировал союзников о том, что на территории Румынии в третий раз были обнаружены фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использовала Россия.

"Румынские власти сохраняют бдительность и проводят полное расследование" , - сказал он.

Также он добавил, что НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзную территорию.

"НАТО солидарно с нашим союзником Румынией. Также НАТО продолжает следить за ситуацией в тесном контакте с румынскими властями" , - добавил Уайт.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили обломки дронов в районе пограничных сел Нуферу и Виктория.

Следует отметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызвали в МИД.